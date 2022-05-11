Директор «Енисея» о матче со «Спартаком»: Всё в наших руках

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего кубкового поединка с московским «Спартаком».

Ивахов сказал «Матч ТВ», что никаких накачек и перекачек для команды не будет, так как у «Енисея» есть своя философия, которая подразумевает получение удовольствия от футбола. Функционер отметил, что всё в руках и ногах футболистов «Енисея», которые способны победить «красно-белых» и пробиться в финал.

Напомним, что полуфинальный поединок между спартаковцами и «Енисеем» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.