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Директор «Енисея» о матче со «Спартаком»: Всё в наших руках

11 Мая 2022 • 07:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Енисей
1.42 4.90 6.90
Через 11 ч. 48 мин.

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего кубкового поединка с московским «Спартаком».

Ивахов сказал «Матч ТВ», что никаких накачек и перекачек для команды не будет, так как у «Енисея» есть своя философия, которая подразумевает получение удовольствия от футбола. Функционер отметил, что всё в руках и ногах футболистов «Енисея», которые способны победить «красно-белых» и пробиться в финал.

Напомним, что полуфинальный поединок между спартаковцами и «Енисеем» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Енисей Алексей Ивахов
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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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