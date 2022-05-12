Джикия высказался о выходе «Спартака» в финал Кубка России

Российский защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с журналистами высказался по поводу выхода московской команды в финал Кубка России.

Джикия сказал «Чемпионату», что финал с «Динамо» будет необычным, ведь такого ещё не было, но это и хорошо. Защитник отметил, что самое главное для «Спартака», что команда вообще сумела выйти в финал.

Напомним, что спартаковцы в полуфинале Кубка России уверенно переиграли красноярский «Енисей» со счётом 3:0. В финале «красно-белые» сыграют с динамовцами, которые в полуфинале с таким же счётом разобрались с «Аланией».