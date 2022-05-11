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Кубок России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на полуфинальный матч Кубка России

11 Мая 2022 • 18:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Енисей
1.47 5.20 6.60
Через 0 ч. -9 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 1/2 финала Кубка России. Матч состоится в Москве на «Открытие Арене». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Кофрие, Жиго, Джикия, Пруцев, Мартинс, Мозес, Бакаев, Промес, Николсон.

«Енисей»: Опарин, Феррейра, Кичин, Бевеев, Ланин, Шакуро, Зотов, Иванов, Канаплин, Окладников, Глушков.

Напомним, вчера «Динамо» в своём полуфинальном матче обыграло «Аланию» со счётом 3:0 и первым вышло в финал Кубка России. Решающий матч состоится в Москве 29 мая в «Лужниках».

За прямой текстовой трансляцией матча можно следить здесь.


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11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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