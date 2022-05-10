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Кубок России

Смолов похвалил игроков «Алании» после победы в полуфинале Кубка России

10 Мая 2022 • 22:39 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Алания
окончен

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов похвалил футболистов «Алании» после победы в полуфинале Кубка России со счётом 3:0.

«Футболисты «Алании» — молодцы. Считаю, что они заслуженно оказались в полуфинале. Они здорово играют, удачи им», — цитирует Смолова официальный сайт «Динамо».

«Бело-голубые» 10 мая обыграли «Аланию» в полуфинале Кубка России со счётом 3:0. В составе победителей голы забили Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

В финале Кубка России «Динамо» сыграет с победителем пары «Спартак» - «Енисей». Вторая пара полуфиналистов проведёт матч завтра, 11 мая в Москве. Встреча состоится на «Открытие Арене», начало – в 19:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Алания Динамо Москва Кубок России Фёдор Смолов
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окончен Динамо Москва 3:0 Алания
11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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