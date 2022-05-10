Соболев назвал свою цель в Кубке России

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался насчет предстоящего поединка с красноярским «Енисеем» в полуфинале Кубка России.

В разговоре с клубной пресс-службой нападающий заявил, что соперник показывает хороший футбол в Кубке. По мнению Александра, «красно-белых» ждет непростая игра.

«На поле будет битва», - сказал игрок.

Также Соболев отметил, что нацелен на победу в турнире. Александр хочет посвятить возможный триумф своей маме, которая ушла из жизни в августе 2020 года.

Матч состоится в Москве 11 мая, начало – 19:30 по московскому времени.