Мартинс: «Сделаем всё, чтобы обыграть «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинальном матче Кубка России. Матч состоялся вчера, 11 мая, и завершился уверенной победой хозяев поля.

В финале турнира «красно-белые» встретятся с «Динамо», которое днём ранее одолело «Аланию» с тем же счётом 3:0. Футболист отметил, что его команда сделает всё возможное для победы над «бело-голубыми».

«Отличная игра сегодня! Мы сделаем всё возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале! Это будет невероятный матч, мы отдадим все силы для победы», — приводит слова Мартинса «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».