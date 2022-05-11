Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Енисеем».

«Удивить может любая команда, тем более в отдельно взятом матче. Но думаю, «Спартак» приложит все силы, чтобы никаких удивлений не было. Для «Спартака» этот матч очень важный. Я бы сказал, что самый важный, если не считать потенциальный финал с «Динамо». Отступать «красно-белым» уже некуда. Если бы «Енисей» играл у себя дома, их бы поддерживал стадион, соперник был бы после перелёта, шансов у них было бы больше. Но, думаю, тут «Спартак» не допустит ошибки и за счёт класса обыграет «Енисей».

В чемпионате для «Спартака» уже всё кончено. Но в матче с «Крыльями» я увидел команду, в которой все друг за друга. Команда так радовалась. На самом деле, это единство внутри команды очень дорого стоит. Для «Спартака» эти два оставшихся матча в Кубке будут самыми важными. Им нужно как-то оправдаться перед болельщиками, поэтому мотивация и настрой будут запредельными. Недооценки никакой не будет. «Спартак» выйдет на этот матч, как на решающий.

Для «Спартака» важно будет забить первыми. Если случится такое, как в матче «Енисей» - «Локомотив», то будет всё по-другому. «Локомотив» не смог реализовать свои моменты в начале, а «Енисей» забил. А потом «Локомотив» психологически сломался, а «Енисей», наоборот, набрал уверенности. Так что «Спартак» должен забить первым и доводить спокойно дело до конца», - сказал Деменко.