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Деменко - о Кубке России: «Спартаку» нужно как-то оправдаться перед болельщиками» эксклюзив

11 Мая 2022 • 13:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Енисей
1.42 4.90 6.90
Через 5 ч. 42 мин.

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Енисеем».

«Удивить может любая команда, тем более в отдельно взятом матче. Но думаю, «Спартак» приложит все силы, чтобы никаких удивлений не было. Для «Спартака» этот матч очень важный. Я бы сказал, что самый важный, если не считать потенциальный финал с «Динамо». Отступать «красно-белым» уже некуда. Если бы «Енисей» играл у себя дома, их бы поддерживал стадион, соперник был бы после перелёта, шансов у них было бы больше. Но, думаю, тут «Спартак» не допустит ошибки и за счёт класса обыграет «Енисей».

В чемпионате для «Спартака» уже всё кончено. Но в матче с «Крыльями» я увидел команду, в которой все друг за друга. Команда так радовалась. На самом деле, это единство внутри команды очень дорого стоит. Для «Спартака» эти два оставшихся матча в Кубке будут самыми важными. Им нужно как-то оправдаться перед болельщиками, поэтому мотивация и настрой будут запредельными. Недооценки никакой не будет. «Спартак» выйдет на этот матч, как на решающий.

Для «Спартака» важно будет забить первыми. Если случится такое, как в матче «Енисей» - «Локомотив», то будет всё по-другому. «Локомотив» не смог реализовать свои моменты в начале, а «Енисей» забил. А потом «Локомотив» психологически сломался, а «Енисей», наоборот, набрал уверенности. Так что «Спартак» должен забить первым и доводить спокойно дело до конца», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко
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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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