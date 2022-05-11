Широков: «Енисей» может сегодня чем-то удивить»

Экс-игрок московского «Спартака» поделился ожиданиями от полуфинальной встречи «красно-белых» с «Енисеем».

«Енисей» может сегодня чем-то удивить. «Спартак» выглядит неплохо. У него единственный шанс выиграть в этом году трофей. Если он не будет команду ФНЛ обыгрывать, тогда я не знаю», – цитирует Широкова «Чемпионат».

«Спартак» примет «Енисей» сегодня, 11 мая, в рамках полуфинала Кубка России. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией матча вы можете наблюдать на нашем портале Liveresult.

Финал турнира пройдет 29 мая. Первым финалистом стало московское «Динамо», обыграв «Аланию» со счетом 3:0.