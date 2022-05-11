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Кубок России

Титов: «Все болельщики, которые любят футбол, ждут финал»

11 Мая 2022 • 23:05 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов подвёл итог полуфинала Кубка России, в котором «красно-белые» победили «Енисей» (3:0).

«Все болельщики, которые любят футбол — кроме болельщиков «Енисея», которых я люблю, — ждут финал, которого не было 72 года. Хочу поздравить болельщиков «Алании» и «Енисея» — они играли никак не хуже «Динамо» и «Спартака», — сказал Титов «Чемпионату».

Напомним, вчера, 10 мая «Динамо» в Москве обыграло «Аланию» со счётом 3:0. В составе «бело-голубых» отличились Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

«Спартак» в своём полуфинальном матче с таким же счётом победил «Енисей». За московский клуб отличились Куинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

В финале Кубка России «Спартак» встретится с «Динамо» 29 мая. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».   

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв «Енисею» (0:4). «Железнодорожники» являются рекордсменами по количеству побед в Кубке России – 10 побед.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Спартак Москва 3:0 Енисей 1.43 5.50 7.00
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