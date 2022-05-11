Губерниев: Если «Спартак» проиграет, то это будет лютое позорище

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, чего ожидает от полуфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что для спартаковцев это матч жизни, так как если «красно-белые» проиграют «Енисею», то это будет лютое позорище. Комментатор отметил, что, конечно же, «Спартак» является фаворитом, но и «Енисей» вполне способен приятно удивить.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и красноярским «Енисеем» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. В финале победитель этой пары сыграет со столичными динамовцами.