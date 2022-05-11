Вертикальный футбол привёл Ваноли в финал Кубка России: три футболиста «Спартака», предопределившие разгром «Енисея»

Оценки всем футболистам Паоло Ваноли

Второй полуфинал Кубка России тоже завершился победой РПЛ над ФНЛ, в финале мы увидим звучное московское дерби. Решил «Енисей» сыграть от себя, предстал «Спартаку» раскрытым. А вертикальному футболу Паоло Ваноли только это и нужно. Скромный разгром представителей ФНЛ можно объяснить лишь слабой реализацией, моментов красно-белые создали матчей на пять. Особенно вдохновенно играл Куинси Промес, словно птица поймавший свободный полёт. Потрясающе действовал и центр полузащиты: Пруцев – Мартинс обеспечили необходимый перевес и спокойствие.

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 16:9, в створ – 11:2, угловые – 3:9. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,0. Один стоящий сейв на счету Максименко, один средненький и один пропущенный (?) гол. Не худшая игра вратаря, но были моменты с нервными выходами, да и в завершающей стадии атак «Енисея» гости чаще мазали сами.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 5,5. Центр обороны «Спартака» тоже позволял себе сбиваться в хаос. Кофрие дважды сфолил на Глушкове, дважды позволил пройти себя на дриблинге. На удачу Максимилиано дальше ничего опасного не случалось.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Подобные проблемы были и у Джикии, к которому на полуфланг ещё очень часто сваливался активный Зотов. Раза три Александр бил по воротам без помех, но так и не сумел наладить прицел. Что не отменяет пассивность Георгия.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,0. Из всей тройки центральных защитников наиболее конкретным выглядел Жиго, наглухо прикрывший Окладникова. Субтильный форвард ну никак не мог бороться с французом и был заменён уже на 60-й минуте.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Пожалуй, худший игрок матча в составе «Спартака». И пенальти мог привезти, да Карасёв пожалел, и автоголом чуть не отметился, смачно пробив по воротам Максименко после прострела Бевеева. В атаке от Хлусевича тоже пользы было мало.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,5. Мозес показал класс обращения с мячом и футбольный интеллект, но сегодня не очень старался. Видно было, что легко обходит соперников на дриблинге, отдаёт умные передачи (иногда пяткой), однако отсутствие желания или сил не привело к большой пользе для команды.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 8,5. А вот уж кто сыграл сверхполезно, так это Мартинс. Тут и потрясающие действия на перехвате (3 в опасной близости от чужой штрафной), и шикарное обострение далее. Так были созданы первый и третий голы «Спартака», где заслуга Мартинса процентов 80.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 8,0. Под стать своему коллеге по центру полузащиты сыграл и моторный Пруцев. Тоже прекрасная игра на перехватах (5 раз) и в отборах (3 раза). За счёт резкости выигрывал почти каждый эпизод, буквально выгрызая ничейные мячи в центре поля. Мог и сам забить, но с его кассным ударом справился Опарин.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,5. Муза сегодня посетила Промеса. Он и на дриблинге легко уходил, и на скорости, и «шведой» отдавал, и вразрез своевременно. Сначала создал 100-процентный момент для Бакаева, а потом сам же дал ему урок по реализации, открыв счёт. Ну и голевой пас на второй гол тоже соорудил Промес.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 6,5. Если бы не этот бильярдный удар в начале второго тайма, игру Бакаева не за что было бы оценить положительно. Пасовал невпопад, очень часто терял мячи, загубил два реальнейших момента. Но исправился, воспользовался пассивностью обороны «Енисея» и забил второй гол.

ШАМАР НИКОЛСОН – 6,5. Похожая ситуация с Николсоном. Только он старался играть на партнёров, открывался получше Бакаева, вытягивал защитников. Зато примерно с той же периодичностью губил моменты и ушёл с поля без забитого мяча.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,0. С огоньком вошёл в игру Соболев, моментально добавив нерва. Момент получил – момент использовал, что важно при сегодняшней реализации «Спартака».

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.