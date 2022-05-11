Смелая игра «Енисея», великолепный Промес, выход в финал Кубка: «Спартак» дома разгромил «Енисей»

В полуфинальном матче Кубка России по футболу встретились московский «Спартак» и красноярский «Енисей».

«Спартак» дома принимал «Енисей» в полуфинале Кубка России. «Енисей», который в раунде плей-офф громил в Москве «Локомотив» и побеждал дома «Рубин». «Спартак» однозначно был фаворитом, но внутри у болельщиков было чувство тревоги. Все помнят полуфинал с «Тосно» в 2018 году. По сравнению с последним матчем против «Урала» у «красно-белых» было несколько изменений в стартовом составе. Вместо Соболева с первых минут вышел Бакаев, травмировавшегося в Екатеринбурге Зобнина заменил Мартинс, Джикия и Жиго вернулись в старт вместо Литвинова и Чернова, ну а вместо Селихова в воротах играл «кубковый» Максименко. Ваноли решил не менять схему 4-4-2. В целом состав «красно-белых» выглядел так: вратарь – Максименко; защита – Хлусевич, Кофрие, Жиго, Джикия; полузащита – Бакаев, Мартинс, Пруцев, Мозес; нападение – Николсон, Промес.

«Енисей» начал смело и первые 15 минут игры проходили под их контролем. Красноярцы классно комбинировали на флангах, и создавали некомфортную ситуацию для за защитников «Спартака». Однако, голевых моментов кроме удара Зотова со штрафного под перекладину не было.

После 15 минуты хозяева начали перехватывать инициативу, у них получались хорошие выходы в атаку через центр. Одним из таких выходов стал первый мяч на 21-й минуте. Мартинс вырезал классную передачу на Промеса, который выбежал один на один с Опариным и вколотил мяч под перекладину, забив свой 80-й гол за «красно-белый» клуб – 1:0.

После гола у «Спартака» было ещё несколько убойнейших моментов для того, чтобы забивать и снимать все вопросы о победителе. Но москвичи раз за разом не реализовывали выходы один на один. Сначала Бакаев, затем несколько раз Николсон, а в конце тайма Промес. Команды ушли на перерыв со счётом 1:0, хотя для «Енисея» всё могло быть намного хуже.

После перерыва «Спартак» продолжил давить и создавать моменты. Одним из таких стал очередной шанс Николсона, но Шамар пробил прямо в голкипера. А вот в следующей атаке «Спартак» уже забил. Бакаев принял мяч в штрафной после классной диагонали Промеса, и Зелимхан точно пробил в дальний нижний угол – 2:0.

На 62-й минуте возник самый убойный момент у ворот Максименко. После розыгрыша углового игрок красноярцев практически в упор расстреливал голкипера, но Александр продемонстрировал великолепную реакцию и спас команду от нервной концовки. Бригада ВАР просматривала эпизод на возможное пересечение мяча линии ворот и гол, но 100%-го подтверждения этого арбитры не нашли.

За 20 минут до конца встречи Ваноли сделал несколько замен и поменял схему. Теперь команда играла по 3-4-1-2. Джикия, Жиго и Чернов/Литвинов составляли тройку центрдефов, Хлусевич перешёл на левый фланг, Рассказов вышел направо, в опорной зоне продолжали играть Пруцев и Мартинс, Игнатов играл под двумя нападающими в лице Промеса и Соболева.

В последние минуты «Спартак» создал ещё два момента, теперь с участием Пруцева. Сначала Данил сам пробил после подыгрыша от Промеса, но выручил Опарин, а затем хавбек выдал пас через всё поле на Игнатова, который мог выбегать один на один, но обработать мяч Михаилу толком не удалось.

Точку в матче поставил вышедший на замену Соболев, которому в отличии от Шамара, понадобился один момент. Мартинс отобрал мяч недалеко от штрафной, отдал левее в штрафную на Соболева, а Саша спокойно обработал мяч и ювелирно пробил в дальний нижний угол – 3:0.

«Красно-белые» одержали важнейшую на данный момент победу в этом сезоне. Теперь главный матч команду Ваноли ждёт 29 мая в Лужниках. Впервые за 72 года в матче за трофей сыграют между собой «Спартак» и «Динамо». Ну а пока у «Спартака» осталось два матча в РПЛ. Ближайший – в воскресенье против «Зенита» дома, ну а в последнем туре «красно-белые» съездят в гости к «Химкам». Затем будет неделя на подготовку к финалу. Посмотрим, что покажет Ваноли в важнейших для него лично матчей.

Данил ТУТОВ