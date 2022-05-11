Колыванов: «Спартак» должен отнестись к игре с «Енисеем» со всей серьёзностью

Экс-тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего предстоящего полуфинального матча в Кубке России между «Спартаком» и «Енисеем».

Колыванов сказал «Матч ТВ», что, конечно же, всем хочется в финале Кубка увидеть принципиальное противостояние двух московских команд, но стоит отдать должное «Енисею», который до этого выбил из турнира «Локомотив» и «Рубин». Тренер отметил, что «Спартак» должен отнестись к этому матчу со всей серьёзностью.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и красноярским «Енисеем» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.