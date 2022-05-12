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Кубок России

Петровский: «Енисей» сыграл в открытый футбол и запомнился всем»

12 Мая 2022 • 15:58 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Главный спортивный чиновник Красноярского края Денис Петровский прокомментировал поражение «Енисея» в полуфинальном матче Кубка России от «Спартака» (0:3).

Петровский поддержал решение главного тренера команды Вадима Гаранина сыграть с «красно-белыми» в открытый футбол.

«Я считаю, что тренерский штаб абсолютно прав — если бы мы поставили этакий автобус, мы бы ничем не запомнились. Как знать, реализовали бы какой-то из моментов в первые 15 минут, футбол мог бы построиться по-другому», — приводит слова Петровского «РБ Спорт».

Напомним, выход в полуфинал стал наивысшим достижением «Енисея» в истории Кубка России.

В финале турнира «Спартак» встретится с «Динамо». Матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» 29 мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Енисей Денис Петровский
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