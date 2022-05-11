Окладников рассказал, что отличаются защитники в РПЛ и ФНЛ

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников поделился ожиданиями от полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России, в котором красноярская команда встретится со «Спартаком».

Футболист завил, что «Енисей» готовится сыграть в свой футбол и не боится более статусного соперника.

«А чего бояться? Настраиваемся сыграть в футбол, который показываем этой весной. Коленки не дрожат», — приводит слова Окладникова «Спорт-Экспресс».

Также нападающий отметил тактику главного тренера команды Вадима Гаранина, которая помогает «Енисею» больше контролировать мяч, навязывая сопернику свою игру.

Говоря о разнице между командами РПЛ и ФНЛ Окладников подметил, что защитники команд ФНЛ играют с нападающими соперника более плотно, пытаясь отобрать мяч, чем защитники клубов РПЛ, которые больше ждут ошибок от самих форвардов.

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.