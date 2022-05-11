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Кубок России

Бакаев удвоил преимущество «Спартака» над «Енисеем»

11 Мая 2022 • 20:55 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Енисей
1.47 5.20 6.60
2-й тайм

В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» принимает «Енисей».

На 56-й минуте матча полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил мяч в штрафной площади «Енисея» и быстро пробил в нижний угол ворот. Вратарь красноярского клуба не смог помочь своей команде.

В первом тайме счёт открыл полузащитник «красно-белых» Куинси Промес после передачи Кристофера Мартинса.

Напомним, 10 мая «Динамо» обыграло «Аланию» и первым оформило выход в финал Кубка России.

Решающий матч за трофей состоится в Москве на стадионе «Лужники», встреча состоится 29 мая.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Енисей Зелимхан Бакаев
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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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Идет 0 минута Спартак Москва 2:0 Енисей 1.47 5.20 6.60
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