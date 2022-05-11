Бакаев удвоил преимущество «Спартака» над «Енисеем»

В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» принимает «Енисей».

На 56-й минуте матча полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил мяч в штрафной площади «Енисея» и быстро пробил в нижний угол ворот. Вратарь красноярского клуба не смог помочь своей команде.

В первом тайме счёт открыл полузащитник «красно-белых» Куинси Промес после передачи Кристофера Мартинса.

Напомним, 10 мая «Динамо» обыграло «Аланию» и первым оформило выход в финал Кубка России.

Решающий матч за трофей состоится в Москве на стадионе «Лужники», встреча состоится 29 мая.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.