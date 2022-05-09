Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Динамо» в полуфинале Кубка России

Пресс-служба РФС отрапортовала о судейских назначениях на поединки полуфинальной стадии Кубка России.

Поединок между московским «Динамо» и владикавказской «Аланией» обслужит Виталий Мешков. Помогать ему на бровках будут Арам Петросян и Александр Богданов. За систему ВАР будет отвечать Владимир Москалёв.

Сергей Карасёв назначен главным рефери матча «Спартак» (Москва) – «Енисей» (Красноярск). Его ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. ВАР – Евгений Турбин.

Игры пройдут 10 и 11 мая соответственно. Победители выйдут в финал Кубка России, который пройдет 29 мая.