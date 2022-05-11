Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «красно-белых» над «Енисеем» со счётом 3:0.

«Результат никак не удивил. Я сразу говорил, что финал будет «Спартак» - «Динамо». Уровень совершенно разный. Класс «Спартака» и «Енисея» несопоставим. Матч прошёл достаточно буднично. «Енисей» попробовал взять мяч под контроль, но ничего не вышло. За первые тридцать минут «Спартак» уже мог выигрывать 3:0. Просто каждый хотел забить сам. Если бы отдавали передачи, забили бы больше. Уровень и мастерство команд абсолютно разные. «Аланию» и «Енисей» нужно поздравить, что они дошли до полуфинала, молодцы.

Шансы в финале 50 на 50. Две команды более менее похожи. До финала ещё прилично времени. «Динамо» сейчас в РПЛ плохо играет. «Спартаку» ещё играть с «Зенитом». Если «Спартак» выиграет кубок, то команда реабилитируется перед болельщиками. Любой трофей сейчас - это успех. У нас многие хвастаются, что они обладатели Кубка России. Ясно, что это трофей, какая разница, когда и при каких обстоятельствах ты его выиграл. «Спартак» давно не выигрывал Кубок, а «Динамо» ещё дольше», - сказал Мостовой.