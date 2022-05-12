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Кубок России

Захарян о финале Кубка со «Спартаком»: «Будет трудно, но нас ждёт интересная игра»

12 Мая 2022 • 18:13 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Алания
окончен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от финального матча Кубка России.

«Хороший соперник. Будет трудно, но нас ждет интересная игра. Очень рад, что мы в финале, и что нам попался такой сильный соперник», — сказал Захарян пресс-службе «Динамо».

«Бело-голубые» в полуфинале Кубка России уверенно обыграли «Аланию» со счётом 3:0. В составе победителей голы забивали Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин. В другом полуфинале «Спартак» с таким же счётом победил «Енисей». В составе «бело-голубых» голами отметились Куинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

Финал состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является «Локомотив», которому принадлежит рекорд по количеству трофеев - 10.  

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Арсен Захарян
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