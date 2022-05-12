Захарян о финале Кубка со «Спартаком»: «Будет трудно, но нас ждёт интересная игра»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от финального матча Кубка России.

«Хороший соперник. Будет трудно, но нас ждет интересная игра. Очень рад, что мы в финале, и что нам попался такой сильный соперник», — сказал Захарян пресс-службе «Динамо».

«Бело-голубые» в полуфинале Кубка России уверенно обыграли «Аланию» со счётом 3:0. В составе победителей голы забивали Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин. В другом полуфинале «Спартак» с таким же счётом победил «Енисей». В составе «бело-голубых» голами отметились Куинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

Финал состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является «Локомотив», которому принадлежит рекорд по количеству трофеев - 10.