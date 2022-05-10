Ветеран «Спартака» допускает поражение от «Енисея» в полуфинале Кубка России

Ветеран столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о предстоящем поединке «красно-белых» в полуфинале Кубка России против красноярского «Енисея».

В разговоре со «Спорт-экспрессом» он заявил, что соперники находятся на совершенно разных уровнях. При этом, с учетом нестабильности «красно-белых», в этом матче может произойти всякое. Гаврилов не исключает, что в случае серии пенальти, спартаковцы могут спокойно вылететь из турнира.

«Никто не может дать гарантий, что «Спартак» пройдет «Енисей», - сказал ветеран.

Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 11 мая. Начало – 19:30 мск.