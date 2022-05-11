Ваноли перед матчем Кубка России: «Разница между «Спартаком» и «Енисеем» есть, но нам нельзя допустить недооценки соперника»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями в преддверии полуфинального матча Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Енисея».

В интервью пресс-службе «Спартака» Ваноли заявил, что «Енисей» демонстрирует хорошую игру в Кубке России и в своей лиге (имеется ввиду ФНЛ). Тренер считает, что команде нужно отнестись со всей ответственностью к матчу против «Енисея». Он также отметил разницу в классе у двух команд.

«Разница между «Спартаком» и «Енисеем» есть, но нам нельзя допустить недооценки соперника», — сказал Ваноли.

Напомним, встреча «Спартак» - «Енисей» состоится сегодня, 11 мая. Матч пройдёт в Москве на «Открытие Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.