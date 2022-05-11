Широков о возможной победе «Спартака» в Кубке России: «Трофей есть трофей»

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал возможную победу «Спартака» в Кубке России.

«Победа «Спартака» в Кубке подсластит горькую пилюлю в виде сезона. Трофей есть трофей», – приводит слова Широкова «Чемпионат».

Бывший футболист сказал, что финальная встреча Кубка России будет последней игрой в этом сезоне, если «Спартак» выиграет финал, то футболисты смогут уйти в отпуск с хорошим настроением.

Сегодня, 11 мая, «Спартак» примет «Енисей» на своем поле в рамках полуфинала Кубка России. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией встречи вы сможете следить на нашем портале Liveresult.