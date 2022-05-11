Промес: «Честь и хвала «Енисею», что он продолжил играть в свой футбол»

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес поделился впечатлениями от матча с «Енисеем» (3:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- Вас не удивило то, что «Енисей» после того, как пропустил, не перестроился и продолжал идти вперед дальше, играть с высокой обороной и продолжать вам позволять делать забросы за спины?

- Хочу сказать, со всем уважением к сопернику, я смотрел несколько игр «Енисея», он всегда так играет. Честь ему и хвала, что он продолжил играть в свой футбол. Респект ребятам, но мы сейчас в финале, мы думаем теперь о «Динамо».