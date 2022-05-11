«Спартак» побеждает «Енисей» после первого тайма

В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» принимает «Енисей».

Московский клуб с первых минут встречи забрал мяч под свой контроль. Полузащитник «красно-белых» Куинси Промес вывел свою команду вперёд на 21-й минуте. Голевую передачу исполнил центральный полузащитник Кристофер Мартинс.

Счёт после первого тайма 1:0 в пользу «Спартака». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

Напомним, вчера путёвку в финал оформило московское «Динамо», обыграв в полуфинале «Аланию». Встреча завершилась со счётом 3:0, за москвичей забитыми голами отметились Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

Финал Кубка России состоится в Москве на стадионе «Лужники» 29 мая.