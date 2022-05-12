Тарханов рассказал о том, за кого будет болеть в финале Кубка России

Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал журналистам о том, за кого будет болеть в предстоящем финале Кубка России.

Тарханов сказал «Чемпионату», что в финальном поединке будет болеть за «Спартак». Опытный специалист отметил, что ему очень нравится «Динамо», но в последних матчах в игре «сине-белых» ощущается явный регресс. Экс-тренер «Урала» и «Крыльев Советов» добавил, что в финале очень многое будет зависеть от психологии команд.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».