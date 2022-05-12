Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Тарханов рассказал о том, за кого будет болеть в финале Кубка России

12 Мая 2022 • 10:24 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал журналистам о том, за кого будет болеть в предстоящем финале Кубка России.

Тарханов сказал «Чемпионату», что в финальном поединке будет болеть за «Спартак». Опытный специалист отметил, что ему очень нравится «Динамо», но в последних матчах в игре «сине-белых» ощущается явный регресс. Экс-тренер «Урала» и «Крыльев Советов» добавил, что в финале очень многое будет зависеть от психологии команд.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
10:24 · Кубок России
Тарханов рассказал о том, за кого будет болеть в финале Кубка России
10:17 · Кубок России
Червиченко о матче между «Спартаком» и «Енисеем»: Чуда не произошло
10:09 · Кубок России
Джикия высказался о выходе «Спартака» в финал Кубка России
09:31 · Кубок России
Каттани не стал хвалить судейство после кубкового матча с «Енисеем»
09:17 · Кубок России
Мартинс: «Сделаем всё, чтобы обыграть «Динамо»
09:01 · Кубок России
Рианчо отреагировал на выход «Спартака» в финал Кубка России 1
08:50 · Кубок России
Агент Ваноли о победе над «Енисеем»: Вот такую игру Паоло хочет видеть в каждом матче 1
08:49 · Кубок России
Реакция Карреры на выход «Спартака» в финал Кубка России 1
11 Мая
23:38 · Кубок России
Смелая игра «Енисея», великолепный Промес, выход в финал Кубка: «Спартак» дома разгромил «Енисей»
23:05 · Кубок России
Титов: «Все болельщики, которые любят футбол, ждут финал»
22:52 · Кубок России
Червиченко считает, что «Спартак» возьмёт Кубок России
22:41 · Кубок России
Деменко: «Я поражен тренерским штабом «Енисея». Для чего играть со «Спартаком» в открытый футбол?» эксклюзив
22:38 · Кубок России
Александр Мостовой: «Я сразу говорил, что финал будет «Спартак» - «Динамо» 1 эксклюзив
22:13 · Кубок России
Алфёров: «Спартак» показал, чем он именно отличается от команд ФНЛ»
22:06 · Кубок России
Кечинов: «Такой «Спартак» сможет победить «Динамо» в финале Кубка России 2
Все новости