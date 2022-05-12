Ваноли не опозорился, и это уже немало для тренера «Спартака»

«Спартак» дошёл до финала Кубка России в год своего столетия. В среду «красно-белые» дома обыграли «Енисей» со счётом 3:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах матча.

В среду Паоло Ваноли добился цели, которую перед ним ставило руководство. «Спартак» должен был выйти в финал кубка страны и добился этого результата. Можно говорить, что итальянскому специалисту повезло, ведь из трёх матчей дважды ему пришлось соперничать с командами из ФНЛ. С другой стороны, тот же «Енисей» успел выбить «Локомотив» и «Рубин», так что заслужил попадание в полуфинал.

Матч против «Енисея» был из числа тех, которые не могли принести Ваноли славы, зато могли навлечь позор. Любой результат, кроме победы, воспринимался бы как провал «Спартака». Тем не менее «красно-белые» в последние годы много раз умудрялись проигрывать тогда, когда это казалось сделать сложнее.

Справедливости ради стоит признать, что Ваноли в решающий момент сезона сумел собрать команду. «Спартак» решил вопросы в чемпионате, не доводя до нервотрёпки. Теперь же «красно-белые» довольно уверенно воспользовались шансом и пробились в финал. Причём матч против «Енисея» москвичи провели почти идеально, не дав красноярцам всерьёз поверить в возможность сотворить сенсацию.

Говорить про футбол по итогам полуфинала смысла особо нет. «Енисею» можно отдать должное за то, что красноярцы не отступили от своего стиля, от своей философии, однако сказалась разница в классе. Кто-то снисходительно может отметить, что Ваноли в матче против клуба из ФНЛ решил сыграть на контратаках. Однако на деле итальянский специалист просто выманивал соперника, чтобы перекидывать высокую оборону. Это был разумный тактический ход, который полностью себя оправдал.

Наличие трёх центральных защитников давало «Спартаку» возможность активно действовать флангами. Учитывая, что сила «красно-белых» в этом матче была связана со скоростью и быстрыми прорывами, это было оправданно. На самом деле даже забавно, что «Спартак» добился крупной победы, создал ещё кучу опасных моментов, но при этом Ваноли могут заподозрить в игре на контратаках.

Ваноли уже вписал своё имя в историю «Спартака». Он стал первым иностранным тренером, который вывел команду в финал Кубка России. При этом «Спартак» впервые за 16 лет добрался до решающего матча. И это заслуга исключительно Ваноли. «Спартак» начал участие в турнире уже под руководством итальянского специалиста.

Теперь «Спартак» оказывается в интересной ситуации. В чемпионате «красно-белых» ждут два матча против «Зенита» и «Химок», которые с турнирной точки зрения не имеют никакого значения. По сути, это будут контрольные поединки для «красно-белых» накануне подготовки к финалу. Крайне любопытно, как Ваноли их использует, кого будет выпускать, кому даст отдохнуть. Кстати, у «Динамо» в 30-м туре будет заруба с «Сочи» за второе место, что, кажется, даёт «красно-белым» некоторое преимущество.

«Лужники», финал «Спартак» – «Динамо». Придумать афиши круче довольно сложно. Теперь остаётся только ждать.

Роман Андреев