Жиго: «Спартаку» во что бы то ни стало нужно выиграть Кубок России

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился с журналистами своими эмоциями после выхода «красно-белых» в финал Кубка России.

Жиго сказал «Спорт-Экспрессу», что в полуфинальном поединке с красноярским «Енисеем» спартаковцы добыли очень важную победу, но пока рано расслабляться, ведь впереди ещё будет дерби в финале. Француз отметил, что «Спартак» должен во что бы то ни стало выиграть Кубок России в этом сезоне.

Напомним, что финальная встреча между «Спартаком» и динамовцами состоится 29 мая на стадионе «Лужники».