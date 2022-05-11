Главный тренер «Енисея»: «Эксперт «Матч Премьер» сказал, что мы играем в более спартаковский футбол, чем сам «Спартак»

Главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, вчера «Алания» показала, что нужно играть достаточно смело. Может быть, не всё будет получаться, но играть нужно на победу, искать шансы в атаке. Если мы забьем один-два, то есть шансы, что мы выиграем.

- «Енисей» сейчас играет в очень привлекательный, комбинационный футбол. Как убедить игроков, что и в матче со «Спартаком» здесь на «Открытие Арене» нужно стараться действовать первым номером?

- А их не надо убеждать, они и так знают, что у них есть игра, они играют в хороший футбол, и он приносит результат, поэтому им нравится играть в этот футбол. Один из экспертов «Матч Премьер» сказал, что мы играем в более спартаковский футбол, чем сам «Спартак». Поэтому надо играть в спартаковский футбол.