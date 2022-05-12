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Кубок России

Нападающий «Енисея» рассказал, чего не хватило команде для победы над «Спартаком»

12 Мая 2022 • 11:25 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в полуфинале Кубка России.

В разговоре с «Чемпионатом» футболист посетовал на плохую реализацию создаваемых моментов, отметив, что красноярская команда старалась начинать атаки через низ и не выбивать мяч по аутам. Окладников считает, что несмотря на такой неутешительный счёт, «Енисей» готов выступать в РПЛ.

За два тура до конца текущего розыгрыша ФНЛ красноярцы располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от зоны стыковых матчей составляет два очка.

Напомним, в финале Кубка России «красно-белые» встретятся в московском дерби с «Динамо» 29 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Енисей Андрей Окладников
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