Пресняков: Реализация «Спартака» была на уровне первенцев пивного завода

Артист Владимир Пресняков-старший поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московского «Спартака» в полуфинальном матче Кубка России с «Енисеем».

Пресняков сказал «Спорт-Экспрессу», что он не сумел получить удовольствия от игры московской команды, которая часто теряла мяч и не реализовала огромное количество моментов. Артист отметил, что реализация «Спартака» была на уровне первенцев пивного завода, хотя в идеале «красно-белые» могли около восьми голов забивать.

Напомним, что в итоге спартаковцы обыграли красноярский «Енисей» со счётом 3:0. В финале Кубка России «красно-белые» сыграют с «Динамо».