Каррера: Для «Спартака» матч с «Енисеем» будет главным в этом сезоне

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка в Кубке России между «красно-белыми» и красноярским «Енисеем».

Каррера сказал Sport24, что футболисты московской команды должны показать спартаковский дух, ведь для них этот матч является чуть ли не главным в этом сезоне. Итальянский специалист отметил, что если спартаковцы недооценят своего соперника, то у команды Паоло Ваноли могут быть проблемы.

Напомним, что победитель пары «Спартак» - «Енисей» в финале Кубка России сыграет с «Динамо», которое обыграло «Аланию» со счётом 3:0.