​Где смотреть матч «Спартак» - «Енисей» онлайн

Вторую путёвку в финал Кубка России в среду вечером разыграют «Спартак» и «Енисей».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 19:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Для «Спартака» национальный кубок являет собой возможность скрасить очередной неудачный сезон. В полуфинале команде Паоло Ваноли будет противостоять «Енисей». Красноярская команда представляет ФНЛ и будет пытаться преподнести большую футбольную сенсацию в российской столице.