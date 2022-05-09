Бояринцев дал совет Паоло Ваноли перед матчем «Спартак» – «Енисей»

Бывший полузащитник московского «Спартака», действующий тренер Денис Бояринцев дал совет Паоло Ваноли, возглавляющему «красно-белых», перед полуфинальным матчем Кубка России.

«Тренерский штаб «Спартака» должен хорошо изучить игру в обороне у «Енисея», потому что там проблем хватает. Тренер красноярцев Гаранин – грамотный специалист. Думаю, он захочет удивить «Спартак», – заявил Бояринцев в интервью изданию «РБ Спорт».

Бояринцев уверен, что фаворитом предстоящего матча будет «Спартак», но пытается предостеречь наставника «красно-белых» Паоло Ваноли от недооценки соперника.

Матч между «Спартаком» и «Енисеем» в полуфинале Кубка России состоится 11 мая, начало встречи намечено на 19:30 по московскому времени. Фаворитом предстоящего поединка считается «Спартак».