Валерий Баринов: «Спартаку» необходимо выходить в финал Кубка России

Известный российский артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с журналистами ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

Баринов сказал «Спорт-Экспрессу», что в этом матче он не ждёт каких-то сюрпризов, так как спартаковцам необходимо выходить в финал Кубка России и брать трофей в год своего столетия. Артист отметил, что у него гениальная анти-интуаиция, так что не факт, что «Спартак» в итоге сможет добыть путёвку в финал.

Напомним, что в финале Кубка России победитель пары «Спартак» - «Енисей» встретится с московскими динамовцами, которые обыграли «Аланию» со счётом 3:0.