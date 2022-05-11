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Кубок России

Валерий Баринов: «Спартаку» необходимо выходить в финал Кубка России

11 Мая 2022 • 09:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Енисей
1.42 4.90 6.90
Через 9 ч. 1 мин.

Известный российский артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с журналистами ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

Баринов сказал «Спорт-Экспрессу», что в этом матче он не ждёт каких-то сюрпризов, так как спартаковцам необходимо выходить в финал Кубка России и брать трофей в год своего столетия. Артист отметил, что у него гениальная анти-интуаиция, так что не факт, что «Спартак» в итоге сможет добыть путёвку в финал.

Напомним, что в финале Кубка России победитель пары «Спартак» - «Енисей» встретится с московскими динамовцами, которые обыграли «Аланию» со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Валерий Баринов
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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.42 4.90 6.90
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