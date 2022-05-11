Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Червиченко считает, что «Спартак» возьмёт Кубок России

11 Мая 2022 • 22:52 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему выхода «красно-белых» в финал Кубка России.

«Мне кажется, не по логике, а по стечению обстоятельств «Спартак» его выиграет, для того чтобы футбольный бог мог ещё над ними поиздеваться и оставить Ваноли ещё на сезон», — приводит слова Ваноли «Чемпионат».

11 мая «Спартак» обыграл «Енисей» со счётом 3:0 в полуфинале Кубка России. Победные мячи забивали Куинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев. Ранее в финал вышло «Динамо», которое 10 мая оказалось сильнее «Алании», обыграв команду из Владикавказа с таким же счётом.

Финальный матч Кубка России пройдёт 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Действующий обладатель трофея «Локомотив» выбыл на стадии 1/8 финала. «Железнодорожники» являются 10-кратными победителями турнира.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Андрей Червиченко РПЛ Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 3:0 Енисей 1.43 5.50 7.00
Все матчи
Новости
11 Мая
23:38 · Кубок России
Смелая игра «Енисея», великолепный Промес, выход в финал Кубка: «Спартак» дома разгромил «Енисей»
23:05 · Кубок России
Титов: «Все болельщики, которые любят футбол, ждут финал»
22:52 · Кубок России
Червиченко считает, что «Спартак» возьмёт Кубок России
22:41 · Кубок России
Деменко: «Я поражен тренерским штабом «Енисея». Для чего играть со «Спартаком» в открытый футбол?» эксклюзив
22:38 · Кубок России
Александр Мостовой: «Я сразу говорил, что финал будет «Спартак» - «Динамо» 1 эксклюзив
22:13 · Кубок России
Алфёров: «Спартак» показал, чем он именно отличается от команд ФНЛ»
22:06 · Кубок России
Кечинов: «Такой «Спартак» сможет победить «Динамо» в финале Кубка России 1
22:06 · Кубок России
Ваноли: «Могли забивать раньше и закрывать матч раньше, чтобы сэкономить силы»
21:45 · Кубок России
Промес: «Честь и хвала «Енисею», что он продолжил играть в свой футбол»
21:33 · Кубок России
«Спартак» и «Динамо» вновь сыграют в финале кубка страны спустя 72 года 1
21:30 · Кубок России
Впервые за 15 лет в финале кубка России состоится московское дерби
21:29 · Кубок России
«Спартак» вышел в рекордный 21-й финал кубка страны
21:27 · Кубок России
«Спартак» впервые за 16 лет пробился в финал кубка России
21:22 · Кубок России
«Спартак» забил третий гол в ворота «Енисея»
21:15 · Кубок России
Чернов получил травму после выхода на замену
Все новости