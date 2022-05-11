Червиченко считает, что «Спартак» возьмёт Кубок России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему выхода «красно-белых» в финал Кубка России.

«Мне кажется, не по логике, а по стечению обстоятельств «Спартак» его выиграет, для того чтобы футбольный бог мог ещё над ними поиздеваться и оставить Ваноли ещё на сезон», — приводит слова Ваноли «Чемпионат».

11 мая «Спартак» обыграл «Енисей» со счётом 3:0 в полуфинале Кубка России. Победные мячи забивали Куинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев. Ранее в финал вышло «Динамо», которое 10 мая оказалось сильнее «Алании», обыграв команду из Владикавказа с таким же счётом.

Финальный матч Кубка России пройдёт 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Действующий обладатель трофея «Локомотив» выбыл на стадии 1/8 финала. «Железнодорожники» являются 10-кратными победителями турнира.