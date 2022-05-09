Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» ожиданиями от кубковых полуфиналов.

- Какие ожидания от матча «Динамо» - «Алания»?

- «Динамо» сейчас находится в яме. Оно проиграло последние три матча и постарается реабилитироваться в глазах своих болельщиков. За чемпионство клуб уже не борется. Есть шансы только выиграть кубок. Поэтому бело-голубые приложат для этого максимум усилий.

- Можно говорить об игровом спаде у команды Шварца?

- Да, конечно. Три последних матча показали, что нет ни результата, ни игры, которую мы видели на протяжении всего сезона. Поэтому предстоит серьезная работа. Концовка сезона для «Динамо» будет очень непростой.

- Психологическое состояние сейчас у команды тяжелое, на ваш взгляд?

- Естественно. Упущено чемпионство, последовала череда поражений, и за второе место предстоит серьезная борьба с «Сочи». Выигрыш кубка в какой-то мере мог бы сгладить сезон.

- Могло ли на результатах «Динамо» сказаться отсутствие мотивация из-за того, что в следующем сезоне не будет еврокубков?

- Не думаю. Зачем выходить на поле, если нет мотивации? Чтобы просто пешком ходить? На тебя ведь приходят смотреть зрители. Есть задача, которую надо выполнять. За это игрокам и платят деньги. Надо выходить и выкладываться полностью. А там уже не ваше дело,: разрешат играть или нет. Может, через две недели ситуация изменится и нас допустят до еврокубков. Если ты будешь делить игры на важные, и не важные, ни к чему хорошему это не приведет. Если у иностранцев такое настроение, значит, нужно выпускать молодежь, которая будет мотивирована. Есть пример «Краснодара», «Крыльев Советов», где молодые пацаны выходят и отдаются игре. Пусть мастерства не хватает, но есть мотивация и желание, которое видят зрители.

- По вашим ощущениям, «Динамо» выйдет в финал?

- Да. Должен быть финал «Динамо» - «Спартак», хотя и «Енисей» с Аланией» не подарок. Результаты в кубковых матчах часто неожиданные. Когда команда уровнем выше сталкивается с более мотивированным соперником, иногда случаются ошибки. Это мы видели на примере «Зенита», «Локомотива». Они не прошли дальше, потому что у них отсутствовала мотивация, как таковая.

- Если говорить о второй паре полуфинальной паре, будет ли давить на «Спартак» груз ответственности, ведь он делает ставку только на кубок?

- Будет тяжело. И «Енисею» тоже. Есть шанс выйти в финал, а может и выиграть кубок. На них это тоже будет давить. По всем раскладам «Спартак» - фаворит, но вопрос, как он к этой игре подойдет? Понятно, что у «Енисея» будет запредельная мотивация, как и у «Алании».

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- И «Алания» и «Енисей» играют в атакующий футбол, это значит, что полуфиналы получатся результативными?

- Всегда хочется, чтобы было много голов, но для этого нужно мастерство, чтобы реализовывались моменты. Будем надеяться, что увидим хорошую результативность. И «Енисей», и «Алания» показывают качественный футбол, хотя там мало иностранцев. Думаю, стоит пересмотреть отношение к иностранцам. Кто хочет – пусть уезжает, кто не хочет – пусть полностью выкладываются. Не надо отбывать номер или искать другие отговорки.

- Для вас финал с представителем ФНЛ будет сенсацией?

- В какой-то мере, да, Хотя мы видели матчи «Авангард» - «Тосно». Хотя «Тосно» тогда был в премьер лиге. Но все равно, команда боролась за выживание. Это была сенсация. А если сейчас получится, что в финал выйдут два представителя ФНЛ – это будет супер сенсация.

Елена Григорьевская