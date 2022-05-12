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Кубок России

Рианчо отреагировал на выход «Спартака» в финал Кубка России

12 Мая 2022 • 09:01 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Испанский тренер Рауль Рианчо, ранее занимавший пост наставника московского «Спартака», поделился мнением о грядущем финале Кубка России. В решающем матче за титул «красно-белые» сойдутся с «Динамо».

«Было бы хорошо, если бы «Спартак» спас сезон победой в Кубке. Матч против «Динамо» будет сложным. Будет сложно, но интересно!», - передает слова Рианчо «Спорт-экспресс».

В полуфинале соревнований «Спартак» победил «Енисей», а «Динамо» одолело «Аланию».

Финал турнира состоится 29 мая на столичной арене «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо
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