Рианчо отреагировал на выход «Спартака» в финал Кубка России

Испанский тренер Рауль Рианчо, ранее занимавший пост наставника московского «Спартака», поделился мнением о грядущем финале Кубка России. В решающем матче за титул «красно-белые» сойдутся с «Динамо».

«Было бы хорошо, если бы «Спартак» спас сезон победой в Кубке. Матч против «Динамо» будет сложным. Будет сложно, но интересно!», - передает слова Рианчо «Спорт-экспресс».

В полуфинале соревнований «Спартак» победил «Енисей», а «Динамо» одолело «Аланию».

Финал турнира состоится 29 мая на столичной арене «Лужники».