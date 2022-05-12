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Кубок России

Червиченко о матче между «Спартаком» и «Енисеем»: Чуда не произошло

12 Мая 2022 • 10:17 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу кубкового поединка между московским клубом и красноярским «Енисеем».

Червиченко сказал «Чемпионату», что спартаковцы обязаны были в одну калитку обыгрывать представителей ФНЛ, что в итоге и случилось, так что чуда всё же не произошло. Функционер отметил, что преимущество «Спартака» сразу же ощущалось, но команда растратила огромное количество моментов, хотя всё равно сумела забить три гола.

Напомним, что «красно-белые» обыграли «Енисей» со счётом 3:0 и вышли в финал Кубка России, где команда Ваноли сыграет с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Андрей Червиченко Енисей
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