Каррера оценил шансы «Спартака» в полуфинальном матче кубка России против «Енисея»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы «красно-белых» в полуфинальном матче Кубка России против «Енисея».
«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России. В полуфинальном матче «Спартак» фаворит», – заявил Каррера в интервью изданию Sport24.
Тренер уверен, что «Спартаку» должны помочь два последних матча в чемпионате России, в которых «красно-белые» обыграли «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (3:1).
Полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» состоится 11 мая, начало встречи – 19:30 мск.