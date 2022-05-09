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Кубок России

Каррера оценил шансы «Спартака» в полуфинальном матче кубка России против «Енисея»

09 Мая 2022 • 17:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Енисей
1.42 5.00 6.70
11.05 19:30

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы «красно-белых» в полуфинальном матче Кубка России против «Енисея».

«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России. В полуфинальном матче «Спартак» фаворит», – заявил Каррера в интервью изданию Sport24.

Тренер уверен, что «Спартаку» должны помочь два последних матча в чемпионате России, в которых «красно-белые» обыграли «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (3:1).

Полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» состоится 11 мая, начало встречи – 19:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
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