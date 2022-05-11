Прогноз на матч «Спартак» - «Енисей» от Андронова

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Кубка России. На «Открытие Банк Арене» московский «Спартак» поспорит с красноярским «Енисеем» за путевку в финал.

В разговоре с «РБ Спорт» Андронов заявил, что хочет увидеть яркую и смелую игру от подопечных Паоло Ваноли. По мнению прогнозиста, самая оптимальная ставка на эту встречу – победа «красно-белых» с форой (-1.5).

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Напомним, что уже известен один финалист турнира. Им стало «Динамо», победившее владикавказскую «Аланию» со счетом 3:0.