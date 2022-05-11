Кечинов: «Такой «Спартак» сможет победить «Динамо» в финале Кубка России

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу «красно-белых» в полуфинале Кубка России над «Енисеем» (3:0).

«Способен ли такой «Спартак» обыграть «Динамо» в финале? Конечно, но фаворитов здесь все-таки нет», — сказал Кечинов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» победил «Енисей» со счётом 3:0. В составе победителей голы забили Куинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

В финале Кубка России, который состоится 29 мая, «Спартак» встретится с «Динамо». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». «Бело-голубые» в своём полуфинальном матче с таким же счётом обыграло «Аланию».