Названы хедлайнеры и исполнитель гимна на финале Кубка России

Стала известна шоу-программа на финал Кубка России, в котором за престижный трофей поборются московские «Спартак» и «Динамо».

Гимн страны, по данным «РБ Спорт», исполнит популярный певец Григорий Лепс. Также на «Лужниках» могут выступить группа «Браво», певица Максим, Егор Крид, Люся Чеботина и рэпер ST.

Финальная встреча Кубка России пройдет 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале «Спартак» уверенно прошел красноярский «Енисей» (3:0), а «Динамо» с аналогичным счетом обыграло владикавказскую «Аланию».