Ваноли: Мы должны быть психологически готовы к матчу с «Енисеем»

Итальянский тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался перед полуфинальным матчем Кубка России с красноярским «Енисеем».

Ваноли сказал, что у «Енисея» очень хорошая команда, которая проводит прекрасный сезон в ФНЛ. Итальянский специалист отметил, что клуб из Красноярска явно приедет в Москву за победой, так что спартаковцы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этому непростому поединку.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Енисеем» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. В финале Кубка России победитель этой пары сыграет со столичным «Динамо».