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Кубок России

Ваноли: Мы должны быть психологически готовы к матчу с «Енисеем»

11 Мая 2022 • 11:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Енисей
1.42 4.90 6.90
Через 7 ч. 14 мин.

Итальянский тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался перед полуфинальным матчем Кубка России с красноярским «Енисеем».

Ваноли сказал, что у «Енисея» очень хорошая команда, которая проводит прекрасный сезон в ФНЛ. Итальянский специалист отметил, что клуб из Красноярска явно приедет в Москву за победой, так что спартаковцы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этому непростому поединку.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Енисеем» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. В финале Кубка России победитель этой пары сыграет со столичным «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Енисей Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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