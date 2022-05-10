Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о полуфинальных матчах Кубка России «Динамо» - «Алания» и «Спартак» - «Енисей».

- Какие ожидания от матча «Динамо» - «Алания»?

- «Динамо» получило хорошую оплеуху от «Крыльев Советов» и это должно встряхнуть команду. Иначе и быть не может. Тем более предстоит кубковый матч, он один. Надо играть агрессивно. Думаю, что тренерский штаб хорошо подготовит команду, и ребята выйдут с серьезным настроем. Недооценки быть не может. А если она будет, то соперник не простит. Гости почувствовали, что могут играть. Это смелая, амбициозная команда, которая никого не боится.

- Чем еще «Алания» опасна для «Динамо»?

- Не думаю, что «Алания» опасна. Если хозяева выйдут во всеоружии, с хорошей самоотдачей, то проблем быть не должно. Проблемы могут быть только в себе, больше ни в ком. Взять матч с «Уралом». «Динамо» не должно пропускать такие мячи в принципе. Но для молодых футболистов это опыт. Гладко никто не проходит чемпионат. У «Динамо» спад пришелся на концовку сезона. Это в какой-то степени и не удивительно, потому что зимой на сборах соперники хорошо подготовились и разложили игру бело-голубых по косточкам. А особого усиления не было. Если бы пришли еще пара футболистов, они помогли бы команде. Мы же видели, что ЦСКА стал совершенно другим после зимних трансферов.

- Последние три поражения «Динамо» вас не настораживают? Это больше стечение обстоятельств?

- Думаю, да, это стечение обстоятельств. Плюс никакой борьбы за чемпионство команда уже не ведет. И потом, идет шумиха вокруг тренера. Это разбалансировало команду.

- В следующем сезоне не будет еврокубков. Это могло повлиять на «Динамо»?

- Нет. Это второстепенно. А учитывая то, что наши клубы не особо удачно играют в еврокубках в последнее время, может быть даже полезно будет их пропустить. Они будут голоднее до хорошего футбола.

- Многие отмечают спад в игре Шиманьски, что очень влияет на «Динамо». С чем это связано?

- Это позиция десятого номера – атакующий игрок, чуть в оттяжке. Он легкий, с хорошими скоростными качествами, дриблингом и неплохим ударом. Не знаю, почему его используют справа все время. Конечно, его не хватает, но игра одного футболиста не должна сказываться на всей команде.

- «Спартаку» будет легче в полуфинале кубка, чем «Динамо», учитывая две победы красно-белых в последних матчах?

- В кубковых полуфиналах не должно быть никаких чудес. Все чудеса прошли до полуфинала. В финале должны играть «Спартак» и «Динамо».

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- Будет ли давить на «Динамо» и «Спартак» груз ответственности или мы увидим раскрепощенную игру этих команд?

- Сейчас можно только гадать об этом. Щелчок динамовцев по ному, который сделали «Крылья Советов», должен сказаться на команде. Единственный шанс реабилитироваться и исправить ситуацию – победа в Кубке России.

- Но в чемпионате динамовцы свою задачу выполнили – они рассчитывали изначально быть в четверке.

- Будут в тройке. Но все ожидают большего, а на большее команда пока не готова.

- И «Алания» и «Енисей» играют в атакующий футбол. Это значит, что полуфиналы получатся результативными?

- В полуфиналах обычно много голов не бывает. Думаю, команды будут побеждать с разницей в один мяч. Неизвестно, как игра сложится, потому что ранний гол может раскрыть команды. А если нет, то до последнего будут тянуть. Может быть и дополнительное время, и пенальти.

Елена Григорьевская