Ваноли: «Просто нужно спокойно выйти на поле и с правильным настроем сделать то, что нужно»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча с «Енисеем» в эфире канала «Матч ТВ».

- Юбилейный сезон. Главная задача - победа в Кубке. Все ставят и ждут от «Спартака» победы, причем победы уверенной. Как в такой ситуации вообще не перегореть?

- Мы прекрасно понимаем значимость и важность этого матча, нам просто нужно спокойно выйти на поле и с правильным настроем сделать то, что нужно.

- Если говорить о подготовке, то вы последнюю тренировку провели здесь на «Открытие Арене». В чем была задумка?

- Мы это сделали для того, чтобы ребята в очередной раз еще сильнее почувствовали важность и значимость этого матча.