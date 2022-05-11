Аленичев рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Енисей»

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что думает по поводу предстоящего поединка «красно-белых» против красноярского «Енисея» в полуфинале Кубка России.

По мнению специалиста, после провала в Премьер-лиге «красно-белые» приложат максимум усилий, чтобы порадовать своих болельщиков. В разговоре с «РБ Спорт» Аленичев предположил, что «Спартак» победит, и при этом в матче будет зафиксирован тотал больше (2.5) мячей.

«Спартак» примет «Енисей» на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.