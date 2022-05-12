Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Реакция Карреры на выход «Спартака» в финал Кубка России

12 Мая 2022 • 08:49 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на успех своей бывшей команды в полуфинале Кубка России. «Красно-белые» уверенно обыграли «Енисей» (3:0) и шагнули в финал турнира.

В интервью Sport24 итальянский тренер подчеркнул, что финал против «Динамо» будет сложным. При этом, по мнению Массимо, у подопечных Паоло Ваноли есть все качества для триумфа.

«Победа в Кубке может спасти сезон», - подытожил Каррера.

Финальная встреча Кубка России между столичными клубами «Динамо» и «Спартак» состоится на «Лужниках» 29 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
09:17 · Кубок России
Мартинс: «Сделаем всё, чтобы обыграть «Динамо»
09:01 · Кубок России
Рианчо отреагировал на выход «Спартака» в финал Кубка России 1
08:50 · Кубок России
Агент Ваноли о победе над «Енисеем»: Вот такую игру Паоло хочет видеть в каждом матче 1
08:49 · Кубок России
Реакция Карреры на выход «Спартака» в финал Кубка России 1
11 Мая
23:38 · Кубок России
Смелая игра «Енисея», великолепный Промес, выход в финал Кубка: «Спартак» дома разгромил «Енисей»
23:05 · Кубок России
Титов: «Все болельщики, которые любят футбол, ждут финал»
22:52 · Кубок России
Червиченко считает, что «Спартак» возьмёт Кубок России
22:41 · Кубок России
Деменко: «Я поражен тренерским штабом «Енисея». Для чего играть со «Спартаком» в открытый футбол?» эксклюзив
22:38 · Кубок России
Александр Мостовой: «Я сразу говорил, что финал будет «Спартак» - «Динамо» 1 эксклюзив
22:13 · Кубок России
Алфёров: «Спартак» показал, чем он именно отличается от команд ФНЛ»
22:06 · Кубок России
Кечинов: «Такой «Спартак» сможет победить «Динамо» в финале Кубка России 2
22:06 · Кубок России
Ваноли: «Могли забивать раньше и закрывать матч раньше, чтобы сэкономить силы»
21:45 · Кубок России
Промес: «Честь и хвала «Енисею», что он продолжил играть в свой футбол»
21:33 · Кубок России
«Спартак» и «Динамо» вновь сыграют в финале кубка страны спустя 72 года 1
21:30 · Кубок России
Впервые за 15 лет в финале кубка России состоится московское дерби
Все новости