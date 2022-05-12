Реакция Карреры на выход «Спартака» в финал Кубка России

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на успех своей бывшей команды в полуфинале Кубка России. «Красно-белые» уверенно обыграли «Енисей» (3:0) и шагнули в финал турнира.

В интервью Sport24 итальянский тренер подчеркнул, что финал против «Динамо» будет сложным. При этом, по мнению Массимо, у подопечных Паоло Ваноли есть все качества для триумфа.

«Победа в Кубке может спасти сезон», - подытожил Каррера.

Финальная встреча Кубка России между столичными клубами «Динамо» и «Спартак» состоится на «Лужниках» 29 мая.