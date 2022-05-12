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Кубок России

Бывший защитник «Спартака» Парфёнов высказался о фаворите финального матча Кубка России

12 Мая 2022 • 13:54 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о полуфинальном матче Кубка России, в котором «красно-белые» одолели «Енисей» (3:0).

Парфёнов отметил, что красноярцы выглядели достаточно хорошо, но игра получилась рваной. Также экс-спартаковец не смог назвать фаворита финальной игры, которую считает историческим и очень интересным событием для всех болельщиков. Напомним, в решающем матче «красно-белые» встретятся с московским «Динамо».

«Фаворита в финале нет. Если болельщик поддерживает «Динамо», значит его фаворит эта команда. Если болеет за «Спартак», тогда фавориты — «красно-белые», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт»

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Енисей Дмитрий Парфёнов
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