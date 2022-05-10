Титов: Только победа в Кубке России спасёт сезон «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался по поводу значимости Кубка России для московской команды.

Титов сказал «Чемпионату», что только трофей сможет спасти сезон для «красно-белых», ведь выигранный Кубок России станет достойным подарком для болельщиков в год столетия команды. Экс-игрок отметил, что восьмое или девятое место в национальном чемпионате для «Спартака» его времени было бы провалом и огромной сенсацией.

Напомним, что в полуфинальном поединке Кубка России «Спартак» под руководством Паоло Ваноли сыграет с красноярским «Енисеем».