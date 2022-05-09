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Кубок России

Самедов: Для Ваноли выиграть Кубок России будет большой удачей

09 Мая 2022 • 13:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Енисей
1.42 5.00 6.70
11.05 19:30

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка в Кубке России между «Спартаком» и красноярским «Енисеем».

Самедов сказал ТАСС, что для спартаковцев этот матч будет очень важным, ведь до трофея московской команде осталось сделать всего лишь два шага. Экс-игрок отметил, что в чемпионате у «Спартака» всё печально сложилось, так что для «красно-белых» и их тренера Паоло Ваноли выиграть трофей будет большой удачей.

Напомним, что полуфинальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» состоится 11 мая в 19.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Александр Самедов Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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